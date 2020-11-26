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الصحراء الغربية: تصريحات الأمم المتحدة حول توقف المسار تستهدف المغرب

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 08:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الصحراء الغربية: تصريحات الأمم المتحدة حول توقف المسار تستهدف المغرب

الجزائر - أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر طالب عمر اليوم الأربعاء أن التصريحات الجديدة للناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة رفع العراقيل واستئناف المفاوضات تستهدف المغرب الذي هو سبب تهدم مسار السلام، مشيرا إلى "تراخي" المنظمة الأممية.

وصرح السفير للصحافة أن "تصريحات ستيفان ديجاريك حول رفع العراقيل لاستئناف المسار السياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو تستهدف المغرب الذي يعرقل الآن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

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وأوضح في هذا الصدد أن "المغرب هو من يعرقل مسار المفاوضات هو من يفتح سفارات في انتهاك للقانون الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة".

وأشار السفير إلى "تقاعس وتراخي الأمم المتحدة" التي تأخرت في تعيين مبعوث شخصي للأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب على  الأمم المتحدة "إدانة الاعتداء المغربي ودعوة المغرب إلى احترام مبادئ الشرعية الدولية".

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وجدد عبد القادر عمر التأكيد على أن "إصرار الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح إلى غاية الاستقلال"، مضيفا أن الشعب الصحراوي صبر طوال 29 سنة ولا يمكنه الصبر أكثر الآن إذ أن كفاحه ضد المغرب دفاع عن النفس ونضال من أجل تطبيق الشرعية الدولية".

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جدير بالذكر أن المسار الأممي في الصحراء الغربية متوقف منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في مايو 2019 بعد وساطة مكثفة بثت ديناميكية جديدة في تسوية النزاع.

وكان المغرب قد أجهض جهود مبعوث أمريكي في 2004 عندما رفض خطة السلم المقترحة من جايمس بيكر التي أبقت على مبدأ تقرير المصير مطالبا بتنظيم استفتاء بعد خمس سنوات من تنفيذه.

وبعد مغادرة كوهلر تعاقب على الصحراء الغربية أربعة وسطاء بعد الوسيطين الأمريكيين جايمس بيكر وكريستوفر روس والهولندي بيتر فان فالسوم.

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الصحراء الغربية: تصريحات الأمم المتحدة حول توقف المسار تستهدف المغرب
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 08:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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