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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يؤكد مساندته ووقوفه مع المرأة الصحراوية المقاومة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 08:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 71 مرات

الجزائر - ندد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، يوم الأربعاء، بخرق المخزن المغربي اتفاق وقف إطلاق النار في الكركرات وأعلن عن مساندته ووقوفه مع المرأة الصحراوية المقاومة وما يمارس عليها من عنف خرقا لكل الاتفاقيات واللوائح الدولية والاممية، حسب بيان صادر عن الاتحاد.

وجاء في البيان -الذي تلقت (واج) نسخة منه - "نعلن عن مساندتنا ودعمنا ووقوفنا مع المرأة الصحراوية المقاومة، في محنتها المتفاقمة يوما بعد يوم، وما يمارس عليها من عنف خرقا لكل الاتفاقيات واللوائح الدولية والاممية، بفعل المخزن المغربي وطواطؤ مسانديه، وسكوت وغياب منظمة الامم المتحدة ومجلس أمنها".

وندد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، "مناضلات وإطارات، وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة والذي يوافق اليوم 25 من شهر نوفمبر من كل عام، وباعتبار أزمة الكركرات، يوم 13 نوفمبر 2020، بخرق المخزن المغربي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت الرعاية الاممية، والذي أدى إلى إعلان جبهة البوليساريو إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب".

وأعلن الاتحاد عن "رفضه التام لكل الخروقات المرتكبة على الشعب الصحراوي"، منددا ب"التماطل واللامبالاة المسجلة  على الهيئات الاممية في تعاملها مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

وقال في نفس السياق انه سجل "بامتعاض الكيل بمكيالين والرضوخ الدولي لذرائع المخزن المغربي ، للحيلولة دون تنفيذ القرارات الاممية المنقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، يضيف البيان.

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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يؤكد مساندته ووقوفه مع المرأة الصحراوية المقاومة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 08:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 71 مرة   شارك

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