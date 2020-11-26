المنظمة الوطنية لحماية الذاكرة تجدد تضامنها مع الشعب الصحراوي

الجزائر - جددت المنظمة الوطنية لحماية الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، يوم الأربعاء، تضامنها المطلق مع الشعب الصحراوي، مؤكدة أن موقفها نابع عن موقف الدولة الجزائرية الذي يدعم دائما تحرر الشعوب واحترام الشرعية الدولية.

وقال رئيس المنظمة، عبد الكريم خضري في رسالة قرأها أمام سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر :"نحن هنا لنندد وندين بأشد العبارات انتهاكات المغرب ضد الشرعية الدولية في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية ونجدد تضامننا المطلق مع الشعب الصحراوي وقضيته".

وأضاف يقول :"نحن هنا أيضا لنستوقف منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية قصد التنديد بتصرفات المغرب والعمل من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن بموجب القانون الدولي".

وذكر ضيف سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر بأن المنظمة الوطنية لحماية الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء قد نددت بالعدوان المغربي في اليوم ذاته من خلال نشر بيان تنديد.

من جهته، شكر عبد القادر طالب عمر المنظمة على موقفها لصالح الشعب الصحراوي وقضيته، مشيرا إلى أن هذه اللفتة تندرج في إطار الهبة التضامنية المسجلة لدى الطبقة السياسية والحركة الجمعوية الجزائرية التي عبرت منذ الساعات الأولى عن الاعتداء المغربي.

وأكد السفير الصحراوي أن "تضامن الطبقة السياسية والحركة الجمعوية مع الشعب الصحراوي يثبت دعم الجزائر وموقفها الرسمي لصالح الشعب الصحراوي المعبر عنه صراحة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وجدد السيد طالب عمر بهذه المناسبة "عزم الشعب الصحراوي على مواصلة الكفاح إلى غاية الاستقلال".

وصرح أن "الشعب الصحراوي انتظر 29 سنة ولا يحتمل المزيد من الانتظار ويعتبر نضاله ضد المغرب دفاعا عن النفس ونضالا من أجل تطبيق الشرعية الدولية".