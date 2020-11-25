بلقاسم زغماتي يشارك هذا الخميس في الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب

الجزائر- يشارك وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي هذا الخميس, في الدورة ال36 لمجلس وزراء العدل العرب حيث سيتم مناقشة 14 بندا على رأسها مكافحة الإرهاب و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة العدل.

ويشارك وزير العدل, بصفته عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب, في هذه الدورة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال عن بعد, و التي سبقها الاجتماع الـ(66) للمكتب التنفيذي للمجلس, الذي درس مشروع جدول أعمال الدورة وأقره ورفعه للمجلس.

وحسب ذات البيان, سيستعرض السيد زغماتي خلال تدخله للإصلاحات القانونية والقضائية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة.

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كما سيتطرق خلال هذه الدورة إلى كيفية تفعيل التعاون العربي - العربي في المجال القانوني والقضائي بما يخدم مصالح المواطن العربي لا سيما في هذا الظرف البالغ الحساسية الذي فرضه وباء كوفيد-19 وتداعياته على التعاون القانوني والقضائي العربي خاصة والعمل العربي المشترك

وأشار المصدر الى أن وزراء العدل العرب سيناقشون خلال هذه الدورة جدول أعمال يتكون من أربعة عشر (14) بندا يأتي على رأسها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وموضوع دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.