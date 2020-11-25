ايداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت

وقد وجهت للسيد عبد القادر واعلي الذي تقلد منصب وزير الاشغال العمومية ثم وزير الموارد المائية, تهما تتعلق ب"منح امتيازات غير مبررة" و "سوء استغلال الوظيفة".
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), يوم الأربعاء, بإيداع الوزير الأسبق للأشغال العمومية والموارد المائية عبد القادر واعلي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش, حسب ما علم لدى هيئه دفاع المتهم.
وقد وجهت للسيد عبد القادر واعلي الذي تقلد منصب وزير الاشغال العمومية ثم وزير الموارد المائية, تهما تتعلق ب"منح امتيازات غير مبررة" و "سوء استغلال الوظيفة".
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