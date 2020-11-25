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ايداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 199 مرات
ايداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت

الجزائر- أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), يوم الأربعاء, بإيداع الوزير الأسبق للأشغال العمومية والموارد المائية عبد القادر واعلي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش, حسب ما علم لدى هيئه دفاع المتهم.

وقد وجهت للسيد عبد القادر واعلي الذي تقلد منصب وزير الاشغال العمومية ثم وزير الموارد المائية, تهما تتعلق ب"منح امتيازات غير مبررة" و "سوء استغلال الوظيفة".

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آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:23
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ايداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 199 مرة   شارك

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