رئيس سلطة الضبط السمعي البصري يعزي عائلة المجاهد السعيد بوحجة

الجزائر - تقدم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري, محمد لوبار, بتعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهد ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق السعيد بوحجة الذي وافته المنية فجر يوم الاربعاء عن عمر ناهز 82 سنة.

وكتب السيد لوبار في رسالة التعزية يقول: "بكثير من الحزن والأسى, غيب الموت عنا اليوم المجاهد السعيد بوحجة, أحد القادة البارزين في ثورة التحرير الوطني بولاية سكيكدة. وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة, يتقدم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري (...) بأخلص تعازيه إلى عائلة الفقيد والأسرة الثورية".

وأضاف ذات المصدر "وإذ تفقد الجزائر أحد رجالاتها تستذكر جهود الراحل أثناء الثورة المجيدة, وبعد الاستقلال في بناء الدولة الجزائرية, حيث كان من أبرز السياسيين في حزب جبهة التحرير الوطني, وتقلد في آخر مهمة له, منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني".

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وأمام هذا المصاب الجلل, "لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة للمولى العلي القدير, أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان" كما خلص اليه السيد لوبار.