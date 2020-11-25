وزير المجاهدين يعزي عائلة الفقيد المجاهد السعيد بوحجة

الجزائر- بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, رسالة تعزية الى عائلة المجاهد ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق, السعيد بوحجة, الذي انتقل إلى جوار ربه صباح يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ82 عاما, مشيرا الى أن الجزائر فقدت "أحد رموز الثورة ورجالات الدولة الذين لطالما دعوا الأجيال الصاعدة للتشبث بالتاريخ والتضحية من أجل بناء جزائر قوية وشامخة".

وتقدم وزير المجاهدين إلى كافة أفراد عائلة المرحوم وإلى إخوانه المجاهدين ورفاقه في النضال والكفاح بتعازيه "القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في فقدان أحد رموز الثورة ورجالات الدولة الذين لطالما دعوا الأجيال الصاعدة للتشبث بالتاريخ والتضحية من أجل بناء جزائر قوية وشامخة", راجيا من المولى العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ويعد المجاهد الفقيد من مواليد 22 أفريل 1938 بأولاد عطية (ولاية سكيكدة), حيث التحق, غداة اندلاع الثورة التحريرية المظفرة, بصفوف جيش التحرير بالشمال القسنطيني (الولاية الثانية التاريخية), حيث عين كاتبا للجنة الشرعية للولاية الثانية التاريخية, إلى جانب تنقلاته للربط والتنسيق بين قيادة الولاية ومسؤولي المناطق والنواحي, كما خاض معركة الجهاد المسلح الى غاية الاستقلال.

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وبعد الاستقلال, واصل المجاهد السعيد بوحجة نضاله في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني, كما تقلد العديد من المناصب والمسؤوليات من بينها رئيس المجلس الشعبي الوطني من سنة 2017 الى غاية أكتوبر 2018.

وكان الفقيد أيضا عضوا مؤسسا لمنظمة الشباب العربي بالقاهرة سنة 1974 وعضوا مؤسسا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.