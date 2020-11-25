وفاة المجاهد السعيد بوحجة: الجزائر تودع "المجاهد الثائر والسياسي المخضرم" (شنين)

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، برقية تعزية إلى عائلة المجاهد والرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 82 سنة، أكد فيها أن الجزائر تودع اليوم "المجاهد الثائر والسياسي المخضرم".

وكتب السيد شنين في برقية التعزية "تلقيت بكل ألم وأسى وبتأثر شديد، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد السعيد بوحجة النائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، الذي وافته المنية والتحاقه بالرفيق الأعلى".

وأضاف أن الله تعالى "شاء بقضائه وقدره، خلال هذا الشهر الأغر رمز الجهاد والفداء، أن نودع واحدا من الرعيل الذي آل على نفسه أن يجعل حياته في سبيل الله، رعـيل الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار الذين واجهوا أعتى قوى الظلم والدمار بقوة الإيمان بالله ثم بالوطن العزيز المفدى".

وأكد رئيس المجلس أن الجزائر تودع اليوم "المجاهد الثائر والسياسي المخضرم والزميل الكريم، ومصابنا فيه جلل ولكننا مؤمنون بقضاء الله وقدره ومشيئته وأنه كل شيء بأجل".

وإثر هذه الفاجعة الأليمة، تقدم السيد شنين لعائلة المرحوم وإلى ذويه ورفقاء دربه المجاهدين الأحرار، باسمه ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، ب"أخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة"، ورفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن "يتغمد روح فقيدنا بواسع رحمته وكريم عفوه ومغفرته وأن يلحقه برفاقه البررة من الشهداء والمجاهدين"، كما سأله سبحانه وتعالى أن "يلهم أهله جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، ويجازيهم عنه خير الثواب، إنه السميع المجيب".