وفاة المجاهد السعيد بوحجة: السيد بلحيمر يعزي أسرة الفقيد 

الجزائر - تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، بأخلص عبارات التعازي إلى أسرة المجاهد والرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 82 سنة، إثر مرض عضال.

وكتب السيد بلحيمر في رسالة التعزية، أن الفقيد "انخرط مبكرا في صفوف الثورة التحريرية، وتولى عدة مسؤوليات بعد الاستقلال في حزب جبهة التحرير الوطني والمؤسسة التشريعية، لينتخب سنة 2017 رئيسا للمجلس الشعبي الوطني".

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وأمام هذا المصاب الجلل، أعرب الوزير عن "أخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينزله منزلة الشهداء والصديقين وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".