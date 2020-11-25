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وفاة المجاهد السعيد بوحجة: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
وفاة المجاهد السعيد بوحجة: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعزي عائلة الفقيد

الجزائر - تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتعازيه إلى عائلة المجاهد السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الاسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء إثر مرض عضال.

وتقدم السيد الفريق شنقريحة في رسالته بالتعزية باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي "بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".

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يذكر أن المجاهد و الرئيس الاسبق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة توفي فجر اليوم الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 82 سنة اثر مرض عضال. و قد تقلد المرحوم عدة وظائف عضوية في الحزب من بينها محافظ في عدة ولايات من بينها سكيكدة، مسقط رأسه، و عضو في المكتب السياسي لسنوات عدة. كما كان نائبا ممثلا لحزبه في المجلس الشعبي الوطني من 1997 الى 2002 قبل أن ينتخب رئيسا لذات المجلس عام 2017. و هي العهدة التي لم تعمر طويلا اذ انتهت في أكتوبر  2018.

وسيوارى الفقيد الثرى عصر اليوم بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

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وفاة المجاهد السعيد بوحجة: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 11:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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