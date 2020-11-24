الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19 وتزويد السكان بالماء الشروب محور اجتماع الوزير الأول مع الولاة -

الجزائر تحيي الأربعاء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة -

الكركرات: جبهة البوليساريو تنتقد تقاعس منظمة الأمم المتحدة حيال انتهاكات المغرب -

الدولة ستواصل التكفل بدعم الفئات الهشة رغم صعوبة الظرف المالي -

محمد الوالي أعكيك: المغرب يطبق خطة ممنهجة لقمع الصحراويين في المدن المحتلة -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اتفاقية بين بنك الجزائر الخارجي و صندوق ضمان قروض الاستثمار -

الجزائر عنصر مهم في المنطقة الافريقية والمتوسطية -

كورونا : تسجيل 1133 إصابة جديدة, 649 حالة شفاء و15 حالة وفاة -

تصريح رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع بالكركرات يعتمد كوثيقة لمجلس الأمن -

الصناعة العسكرية : تسليم 389 شاحنة متعددة الاستخدامات من نوع مرسيدس-بينز -

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية -

اتحادية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة تقصي الرئيس وأعضاء المكتب -

الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية -

نص قانون المالية ل 2021 : رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يثمنون التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة -

الرابطة الأولى (2020-2021) : مدور يدعو الأندية للاتحاد لإنجاح موسم استثنائي -

تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة -

وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء استجابة لطلب دفاع المتهمين -

متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 75ر44 دولارا للبرميل -