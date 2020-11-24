الجزائر "عنصر مهم" في المنطقة الافريقية والمتوسطية

وفي تصريح للإذاعة الدولية، حول دور الجزائر في تسوية الازمة الليبية و كذا دورها في منطقة الساحل أكد الدبلوماسي الروسي، أن الجزائر تعتبر "عنصرا مهما" في الساحة الافريقية والمتوسطية.
وقال السيد بيلييف، ان أمن الجزائر مرتبط "ارتباطا كليا ووثيقا بأمن ليبيا نظرا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين على اكثر من 1000 كلم" ولذلك - يرى السفير الروسي - أنه من "الطبيعي ان تلعب الجزائر دورا ثقيلا في دفع الاطراف الليبية الى المفاوضات والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف".
ولفت الدبلوماسي، الى أن الوضع العام في ليبيا "يتطور في الاتجاه الايجابي" مضيفا بالقول "إننا نأمل خيرا في المسار السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية الى الوصول الى تسوية تنهي الأزمة التي يتخبط فيها البلد منذ 2011.
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واسترسل في السياق قائلا هناك "مؤشرات إيجابية تحصل على الساحة الليبية لا سيما في اطار الحوار الليبي- الليبي الذي تعقد أشغاله برعاية الامم المتحدة في تونس اضافة الى عقد العديد من اللقاءات في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" .
وجاءت تصريحات السفير الروسي في الوقت الذي يواصل فيه الفرقاء الليبيون جولة الحوار السياسي الليبي-الليبي برعاية الامم المتحدة واختتمت اولى جولاته بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة في 23 أكتوبر الماضي بجنيف, نص على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما.