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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني, هذا الأربعاء, عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, في الاجتماع الـ 40 لمكتبالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط,  حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع سيتطرق إلى "التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في منطقة حوض المتوسط, على غرار عودة التهديد الإرهابي والانتعاش السوسيو-اقتصادي بعد أزمة كوفيد-19".

كما سيناقش المشاركون في هذا اللقاء "عمل الجمعية البرلمانية في إطار التغير المناخي, إلى جانب ازدياد العنف الأسري أثناء فترات الحجر الصحي مع تقييم وضعية المهاجرين واللاجئين".

اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني يشارك في دورة افتراضية حول أزمة كوفيد 19 واعادة تصور دور المهاجرين 

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذا الاجتماع بالنائب عبد المجيد دنوني بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

من جهة أخرى, أشار ذات المصدر إلى أن  تدخل النائب دنوني سيكون مركزا حول "آخر المستجدات المتعلقة بالصحراء الغربية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 17:05
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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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