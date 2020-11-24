Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء "استجابة لطلب دفاع المتهمين"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرات
وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء &quot;استجابة لطلب دفاع المتهمين&quot;

الجزائر - أكدت وزارة العدل, في بيان لها يوم الثلاثاء, أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية, جاء "استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بفيروس كورونا".

وأوضح البيان ذاته أنه "تبعا لما تداولته بعض الصحف الوطنية من أخبار مفادها تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية كمجلسي قضاء الجزائر وتيبازة وكذا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد, وذلك بسبب إصابة المتهمين المحبوسين بفيروس كوفيد 19, فإن وزارة العدل تفند بصفة قطعية صحة هذه الأخبار وتوضح بأن تأجيل هذه القضايا كان استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بهذا الفيروس".

اقرأ أيضا :      كوفيد- 19: المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر ...

وأضاف البيان أن وزارة العدل "تؤكد مجددا أنه بفضل اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية من قبل مسؤولي المؤسسات العقابية, حماية لنزلائها, فإن عدد الإصابات في صفوف هؤلاء منذ ظهور الموجة الثانية لهذا الوباء إلى غاية تاريخ اليوم على المستوى الوطني قد بلغ ثلاثين (30) حالة, ستة وعشرون (26) منها قد تماثلت للشفاء وبقيت أربع (4) حالات خاضعة للعلاج الطبي وحالاتها في تحسن مستمر".

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 11:30
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية جاء "استجابة لطلب دفاع المتهمين"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

وزارة الخارجية تنفي حظر الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الامارات

20.11.26

أوبك : عطار يرأس الاثنين القادم الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة

20.11.26

الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل23 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات

20.11.26

بطولة الرابطة المحترفة الأولى : الصحافة الوطنية غير معنية باختبارات "البي سي آر"

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.26

عين تموشنت : الشروع في عملية نموذجية لتعقيم دار المسنين

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.24

تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة