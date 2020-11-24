المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول الأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب

الجزائر- يشارك للمجلس الشعبي الوطني, يوم الثلاثاء, في اجتماع افتراضي للمشاورات حول الأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب, حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاورات تهدف إلى "مناقشة القضايا المتعلقة بالحق في تعويض ضحايا الإرهاب, وذلك بالاعتماد على تجارب المشاركين وعملهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

كما تهدف إلى "تحديد تحديات تطوير واعتماد وتنفيذ هذه التعويضات مع اقتراح حلول حول طرق التغلب على العوائق المحتملة بالاعتماد على الممارسات الجيدة للدول".

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يشار إلى أن هذا الاجتماع الافتراضي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذا الاجتماع الافتراضي بالنائب صديق شهاب.