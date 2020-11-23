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وفاة عبد الرشيد بوكرزازة : الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 18:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- تقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي, بتعازيه الخالصة إلى عائلة وزير الاتصال الأسبق, عبد الرشيد بوكرزازة, الذي وافته المنية يوم الاثنين, عن عمر ناهز 65 سنة, إثر مرض عضال.

وكتب السيد بعجي في رسالة التعزية يقول: "تلقيت, بأسى وحزن بالغين, النبأ الأليم بوفاة عضو اللجنة المركزية سابقا والوزير الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة, تغمده الله برحمته الواسعة".

وأضاف قائلا :"أنه "بهذه الفاجعة التي ليس ينفع معها إلا الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره, أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلي الحزب, إلى عائلة الفقيد بأخلص مشاعر التعازي وأصدق عبارات المواساة".

بدورها أعربت سلطة ضبط السمعي البصري على لسان رئيسها محمد لوبار,عن "تعازيها الخالصة" إلى عائلة المرحوم الذي يعد "أحد إطارات الدولة الجزائرية الذين ساهموا بإخلاص في خدمة الوطن عبر المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

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يذكر أن  وزير الإتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة قد توفي يوم الاثنين, عن عمر ناهز 65 سنة, إثر مرض عضال.

وشغل الفقيد,المولود  في 19 أبريل 1955 بجيجل, منصب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة سنة 2007 , كما شغل قبلها  منصب وزير منتدب مكلف بالمدينة سنة 2006.

كما كان الراحل نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني  (1997-2002), وأمينا عاما للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الفترة (1986-1999), كما مارس مهنة أستاذ في التعليم العالي بجامعة قسنطينة في الفترة (1977-1986).

للاشارة فان جثمان الفقيد  سيوارى الثرى, غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر, بمقبرة قاريدي بالقبة الجزائر العاصمة.

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وفاة عبد الرشيد بوكرزازة : الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 18:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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