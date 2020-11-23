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صيرفة اسلامية : وضع تصور مشترك للعمل الاتصالي بين البنوك والهيئة الشرعية للإفتاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - عقد مدراء الإعلام والاتصال للبنوك والمؤسسات المالية التي تسوق منتجات الصيرفة الاسلامية, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, اجتماعا تم خلاله الاتفاق على وضع تصور مشترك للعمل الاتصالي الجماعي بين البنوك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية.

وأوضح المجلس الإسلامي الأعلى, الذي احتضن هذا الاجتماع التنسيقي, في بيان له, أنه "تم وضع تصور شامل لرؤية إعلامية اتصالية جماعية للعمل الإعلامي المشترك بين الهيئة الشرعة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والبنوك والمؤسسات المالية التي تسوق منتجات الصيرفة الاسلامية".

كما اتفق الحاضرون على تكوين خلية إعلامية اتصالية تعمل على توفير المادة الإخبارية لمنتوجات الصيرفة الإسلامية وجعلها في متناول وسائل الإعلام و المستثمرين وأصحاب المبادرات والمؤسسات الناشئة.

و تم الاتفاق أيضا على تنظيم لقاءات دورية تنسيقية لمدراء الاعلام والاتصال للبنوك والمؤسسات المالية التي تسوق منتجات الصيرفة الإسلامية, يضيف البيان.

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صيرفة اسلامية : وضع تصور مشترك للعمل الاتصالي بين البنوك والهيئة الشرعية للإفتاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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