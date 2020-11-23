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كوفيد-19 : تأجيل جلسة محاكمة المتهم بودربالي محمد ومن معه الى 7 ديسمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
كوفيد-19 : تأجيل جلسة محاكمة المتهم بودربالي محمد ومن معه الى 7 ديسمبر

الجزائر - أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين عن تأجيل الجلسة الخاصة بقضية المتهم بودربالي محمد ومن معه الى تاريخ 7 ديسمبر المقبل بطلب من هيئة دفاع المتهم, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان : "تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أن القضية المتبعة ضد المتهم بودربالي محمد ومن معه والتي كانت مبرمجة لجلسة اليوم الموافق ل23 نوفمبر 2020 قد تم تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر بطلب من هيئة دفاع المتهم بودربالي محمد بسبب اصابة البعض منهم بفيروس كوفيد-19".

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:10
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كوفيد-19 : تأجيل جلسة محاكمة المتهم بودربالي محمد ومن معه الى 7 ديسمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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