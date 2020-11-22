Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التلقيح ضد الانفلونزا : الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 31 مرات
التلقيح ضد الانفلونزا : الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن

الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأحد, تضامن الحكومة وحرصها الدائم للعمل من أجل ضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن, وهذا تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الانفلونزا الموسمية.

وكتب الوزير الأول في تغريدة له على حسابه عبر تويتر قائلا : "بعد الصدى الإيجابي للحملة الوطنية للتشجير(فليغرسها) في كل ولايات الوطن, باشرت الحكومة والسلطات المحلية حملة وطنية لتلقيح كل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الانفلونزا الموسمية... مبادرة نؤكد من خلالها تضامننا وحرصنا الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطن".

 

اقرأ أيضا :      انطلاق حملة وطنية لتلقيح الأشخاص المسنين ضد الأنفلونزا الموسمية

 

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 15:31
كلـمات مفتـاحيــة :
التلقيح ضد الانفلونزا : الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.24

الكركرات: جبهة البوليساريو تنتقد تقاعس منظمة الأمم المتحدة حيال انتهاكات المغرب

20.11.24

الدولة ستواصل التكفل بدعم الفئات الهشة رغم صعوبة الظرف المالي

20.11.24

الصحراء الغربية : استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة المغاربية…

20.11.24

صناعة صيدلانية : تنصيب السيدة بن دحمان أمينة رئيسة ديوان للوزارة

20.11.24

كوفيد- 19: وزير التجارة يدعو الجمعيات المهنية لتنظيم حملات توعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر

20.11.24

محمد الوالي أعكيك: المغرب يطبق "خطة ممنهجة لقمع الصحراويين " في المدن المحتلة

الأكثــر قـراءة

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.23

وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة في ذمة الله

20.11.23

كوفيد-19: تسجيل اصابات "طفيفة" بالوسط المدرسي لا يستدعي غلق كل المؤسسات عبر الوطن