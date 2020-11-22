وكتب الوزير الأول في تغريدة له على حسابه عبر تويتر قائلا : "بعد الصدى الإيجابي للحملة الوطنية للتشجير(فليغرسها) في كل ولايات الوطن, باشرت الحكومة والسلطات المحلية حملة وطنية لتلقيح كل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الانفلونزا الموسمية... مبادرة نؤكد من خلالها تضامننا وحرصنا الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطن".
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التلقيح ضد الانفلونزا : الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن
أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32 الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا قراءة : 31 مرات
الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأحد, تضامن الحكومة وحرصها الدائم للعمل من أجل ضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن, وهذا تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الانفلونزا الموسمية.
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