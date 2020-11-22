مجلس الأمة : جلسة علنية الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية 2021

تساقط أمطار أحيانا رعدية على عدة ولايات من غرب البلاد -

بوقدوم يتباحث بأبوجا مع رئيس مفوضية الإيكواس جان كلود كاسي برو -

وزير العدل يؤكد أمام نظرائه العرب ضرورة تجاوز مجالات التعاون التقليدية لرفع تحديات تفشي كوفيد-19 -

مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 -

وفاة مارادونا: الفاف تستذكر اللاعب ''الظاهرة'' -

تنصيب خلية عمل لمرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة في مجال البيئة -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها -

الرئيس غالي: الصحراويون مصممون على إقامة حقبة جديدة من المقاومة المقدسة -

المغرب وبدعم من فرنسا نسف كل الجهود الأممية لتسوية القضية الصحراوية -

الذكرى 188 للمبايعة: الوحدة الوطنية هي رسالة الأمير عبد القادر الخالدة -

الرابطة الأولى: الغرب الجزائري يجدد العهد مع ''الدرابيات'' بعد صعود سريع غليزان و وداد تلمسان -

السيد بوقدوم يشرع في زيارة رسمية لنيجيريا -

فرع الحليب: اجراءات لتجاوز الصعوبات المرتبطة بشح المياه و الأزمة الصحية -

العلاقات الجزائرية-الشيلية: تاريخ تضامن مشترك أمام محك الزمن -

الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي في الجدار العسكري بالكركرات -

الصحراء الغربية: تصريحات الأمم المتحدة حول توقف المسار تستهدف المغرب -

كرة القدم: رئيس الكاف يتقدم باستئناف ضد قرار ايقافه من طرف الفيفا -

التعديل الدستوري الأخير نص على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف -

القضاء على العنف ضد المرأة: الدعوة الى تسطير استراتيجية وطنية للاستعمال الجيد للتكنولوجيات الحديثة -