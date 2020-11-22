و أوضح ذان المصدر ان الجلسة الصباحية ستخصص لتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 من طرف وزير المالية تكون متبوعة بمناقشة عامة من طرف اعضاء الغرفة العليا للبرلمان، يضيف ذات المصدر.
مجلس الأمة : جلسة علنية الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية 2021
أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 12:43 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 50 مرات
الجزائر - يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا الاثنين بتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 و ذلك خلال جلسة علنية حسبما أفاد به يوم الأحد بيان صادر عن مجلس الأمة.
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