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مجلس الأمة : جلسة علنية الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية 2021

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات
مجلس الأمة : جلسة علنية الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية 2021

الجزائر - يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا الاثنين  بتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 و ذلك خلال جلسة علنية حسبما أفاد به يوم الأحد بيان صادر عن مجلس الأمة.

و أوضح ذان المصدر ان الجلسة الصباحية ستخصص لتقديم و مناقشة  نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 من طرف وزير المالية تكون متبوعة بمناقشة عامة من طرف اعضاء الغرفة العليا للبرلمان،  يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:40
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مجلس الأمة : جلسة علنية الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية 2021
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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