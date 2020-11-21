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تكريم جزائريين بوسام "فارس نجم ايطاليا"

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
تكريم جزائريين بوسام &quot;فارس نجم ايطاليا&quot;

الجزائر- تسلم الجزائريان فريال قاسمي ايسياخم وسمير كركاش مؤخرا وسام "فارس النجم الايطالي"، حسبما أفاد بين بيان لسفارة ايطاليا بالجزائر.

وقد تسلمت المهندسة المعمارية فريال قاسمي ايسياخم هذا الوسام نظير "الروابط الوثيقة التي نسجتها مع ايطاليا في مجال الهندسة المعمارية و الفنون" من خلال عدة "مبادرات رفيعة المستوى" وتضم مشاريع الهندسة المعمارية أيضا جانبا "اجتماعيا و أخلاقيا و اقتصاديا و التنمية المستدامة".

ومن جهته، تسلم سمير كركاش هذه الوسام الذي يتوج مسيرة عمرها عشرين سنة على مستوى شركة الخطوط الجوية الايطالية .

وقد سلم سفير ايطاليا بالجزائر باسكويل فيرارا هذين الوسامين لفارس النجم الايطالي التي يمنحها رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو حسب البيان.

ويعد وسام النجم الايطالي ثاني وسام مدني للدولة الايطالية يمنح للمواطنين الايطاليين والأجانب الذين كسبوا، في الخارج، استحقاقا خاصا في ترقية علاقات الصداقة والتنسيق بين ايطاليا والبلد الذي يعملون فيه وفي ترقية الروابط مع ايطاليا.

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تكريم جزائريين بوسام "فارس نجم ايطاليا"
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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