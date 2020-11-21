مكالمة هاتفية بين السيد بوقدوم والأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مكالمة هاتفية مع الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط، ناصر كمال، حيث تطرق الطرفان الى افاق التعاون الثنائي، حسبما افاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وحسب ذات البيان، "شكلت هذه المكالمة فرصة للطرفين من اجل التطرق الى التعاون الثنائي بين الجزائر و هذه المنظمة الاقليمية و كذا افاق تعزيزه".

وخلال هذه المكالمة، تناول وزير الشؤون الخارجية و الامين العام للاتحاد تقدم التحضيرات للمنتدى الاقليمي ال5 للاتحاد من اجل المتوسط المرتقب يوم 27 نوفمبر المقبل.

للإشارة، يتزامن هذا الحدث هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى ال25 لمسار برشلونة، يضيف البيان.

ومن جهته، اعرب السيد ناصر كمال عن "ارتياحه للمشاركة الفعالة و النوعية للجزائر في النشاطات الاخيرة للاتحاد من اجل المتوسط و التي تم تنظيمها في اطار الجهود الاقليمية الرامية الى مواجهة التاثيرات الاجتماعية و الاقتصادية للازمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19".

ومن جهة اخرى، اشاد السيد بوقدوم "بجهود الاتحاد المبذولة في اطار الازمة الصحية الحالية كما عرض جهود الجزائر في هذا الشأن".

كما جدد الوزير "التزام الجزائر بالعمل سويا مع الامين العام للاتحاد بغية تعزيز و تنويع تعاونهما".

ومن المرتقب ان يؤدي الامين العام للاتحاد زيارة عمل للجزائر عندما تسمح الظروف الصحية بذلك، يختم البيان.