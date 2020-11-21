انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد

وجرت الانتخابات خلال أشغال الجمعية الثامنة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد ، التي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020.

ويتمثل دور هذه اللجنة، التي تضم تشكيلتها الحالية الجزائر وإكوادور وتايلاند والسويد في دعم الدول الأطراف في جهودها التي تبذلها على المستوى الوطني، من خلال تقديم توصيات، لا سيما بشأن التقدم والإنجازات المسجلة والصعوبات التي يتعين حلها، من أجل تعزيز المساعدة للضحايا.

إقرأ أيضا: ألغام مضادة للأفراد: 7300 ضحية في الجزائر بسبب الغام تعود لحرب التحرير الوطني كما يشارك أعضاء هذه اللجنة في لجنة التعاون المكلفة بمراقبة الأنشطة المدرجة في إطار تنفيذ الاتفاقية.

ومن خلال هذا الانتخاب، تعترف الدول الأطراف بالدور الرائد للجزائر في مكافحة الألغام المضادة للأفراد و في التكفل بالضحايا منذ حرب التحرير الوطنية.

وللتذكير، دخلت اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في الجزائر في 9 أبريل 2002.

ومنذ فتح باب التوقيع عليها سنة 1997، عرفت الاتفاقية مصادقة و انضمام ما لا يقل عن 164 دولة.