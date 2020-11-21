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انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 191 مرات
انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد

جنيف - انتُخبت الجزائر بالإجماع عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لعهدة عامين (2021-2022).

وجرت الانتخابات خلال أشغال الجمعية الثامنة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد ، التي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020.

ويتمثل دور هذه اللجنة، التي تضم تشكيلتها الحالية الجزائر  وإكوادور  وتايلاند  والسويد  في دعم الدول الأطراف في جهودها التي تبذلها على المستوى الوطني، من خلال تقديم توصيات، لا سيما بشأن التقدم والإنجازات المسجلة والصعوبات التي يتعين حلها، من أجل تعزيز المساعدة للضحايا.

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كما يشارك أعضاء هذه اللجنة في لجنة التعاون المكلفة بمراقبة الأنشطة المدرجة في إطار تنفيذ الاتفاقية.

ومن خلال هذا الانتخاب، تعترف الدول الأطراف بالدور الرائد للجزائر في مكافحة الألغام المضادة للأفراد و في التكفل بالضحايا منذ حرب التحرير الوطنية.

وللتذكير، دخلت اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في الجزائر في 9 أبريل 2002.

ومنذ فتح باب التوقيع عليها سنة 1997، عرفت الاتفاقية مصادقة و انضمام ما لا يقل عن 164 دولة.

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:32
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انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 191 مرة   شارك

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