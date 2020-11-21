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الاذاعة الجزائرية تنظم يوما مفتوحا للتحسيس بالأخطار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 10:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الاذاعة الجزائرية تنظم يوما مفتوحا للتحسيس بالأخطار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا

الجزائر - تنظم الإذاعة الجزائرية, الأحد, يوما مفتوحا للتعبئة والتجنيد بهدف التحسيس بضرورة أخذ كل الإجراءات التي تسمح بكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا, حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة العمومية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اليوم التحسيسي والتوعوي بالأخطار المترتبة عن انتشار وباء كوفيد-19 "يبث عبر جميع القنوات الجهوية للإذاعة الجزائرية الـ48 والإذاعات الموضوعاتية وكذا القنوات الوطنية".

ويشارك في هذا اليوم المفتوح خبراء ومختصون وهيئات عمومية وذلك على شكل "جسور إذاعية" تربط بين مختلف القنوات الجهوية مع التركيز على المناطق التي تعد بؤرا للوباء.

وتدخل هذه المبادرة في إطار "مرافقة الإذاعة للاستراتيجية المتبناة من قبل الدولة الجزائرية في محاربة الوباء والتدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد".

 

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آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 10:50
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الاذاعة الجزائرية تنظم يوما مفتوحا للتحسيس بالأخطار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 10:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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