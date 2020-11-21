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الوزير الأول يشرف على إنطلاق الحملة الوطنية للتشجير

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
الوزير الأول يشرف على إنطلاق الحملة الوطنية للتشجير

تيبازة - أشرف الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم السبت, رفقة وفد وزاري, على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار "فليغرسها", من تيبازة, الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات مؤخرا.

ويتم غرس عبر كامل التراب الوطني 250 الف شجرة, منها 3000 بتيبازة أبرزها أشجار الزيتون, الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات, إذ سجلت بالمنطقة خسارة تقدر ب3800 هكتار, منها 820 هكتار خلال حرائق ليلة السادس الى السابع نوفمبر الماضي التي أودت بحياة شخصين.

 

 

وتتزامن هذه المبادرة التي نظمت بأعالي تيبازة, بسد بوكردان بسيدي اعمر, مع اليوم العالمي للطفل وشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة وكذا مواطنون وفعاليات المجتمع المدني.

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وتعتزم الدولة من خلال هذه المبادرة غرس خلال موسم 2020-2021 أزيد من 31 مليون و 500 الف شجرة عبر كامل التراب الوطني فيما بلغت حصيلة الموسم السابق غرس 11 مليون و 500 الف شجرة.

للتذكير, ففي إطار التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بولاية تيبازة لمعرفة أسباب الحرائق الأخيرة, أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال (تيبازة) بإيداع 20 متهمًا الحبس المؤقت, ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية, مع إصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين في حالة فرار, جميعهم متورطون في إضرام النيران بغابات قوراية في تيبازة.

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وحسب بيان سابق لوزارة الفلاحة, سجل 41 حريقًا غابيًا خلال ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الجاري, مسّت ثماني ولايات من الوطن والمتمثلة في كل من تلمسان والبليدة وسيدي بلعباس ووهران والشلف وعين تموشنت وتيبازة ومستغانم.

وأتت حرائق الغابات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 42.338 هكتار خلفتها 3292 بؤرة.

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 15:05
كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يشرف على إنطلاق الحملة الوطنية للتشجير
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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