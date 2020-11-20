السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

باتنة/كوفيد-19 : منع حفلات الزواج والختان خلال فترة الحجر الجزئي المنزلي -

الرئيس الصحراوي يحمل المغرب مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة -

الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع الجيش المغربي خلف الجدار العسكري -

جراد يستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر -

كرة اليد/البطولة الوطنية : رئيس الاتحادية متشائم بشأن استئناف موسم 2019-2020 -

الياس سعدي : ما أقدم عليه الجيش المغربي في الكركرات يعد انتهاكا صارخا لوقف اطلاق النار -

فرانس برس تفضح التضليل الاعلامي للمغرب في عدوانه العسكري في الكركرات -

تحفظ موريتاني رسمي على الجدار الجديد الذي شيده المغرب في الكركرات -

هطول أمطار غزيرة بشرق البلاد ابتداء من ليلة الأحد -

كورونا : 1088 إصابة جديدة, 611 حالة شفاء و 17 حالة وفاة -

التلقيح ضد الانفلونزا : الوزير الأول يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن -

مجلس الأمة : زغماتي يعرض مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف أمام اللجنة القانونية -

ملاكمة/الدورة الدولية غولدن غلو : الجزائر ممثلة بستة ملاكمين في موعد صربيا -

القرض الشعبي الجزائري : منتجات الصيرفة الإسلامية تستجيب لتطلعات عديد الجزائريين -

مصنع الإسمنت لبني صاف : تصدير 13 ألف طن من مادة الكلنكر إلى موريتانيا -

الهزة الأرضية بسكيكدة : عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة -

آفاق واعدة لتربية المائيات البحرية بتلمسان -

كوبا تجدد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره -

التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات كلفت الجزائر 545 مليار دج -