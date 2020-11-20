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السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 19:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 165 مرات
السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الجمعة في المستشفى الذي يعالج فيه بألمانيا رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت له فيها عن ارتياحها لتماثله للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و جاء في رسالة المستشارة الألمانية "أعرب لكم عن خالص تمنياتي بالشجاعة والقوة لمواصلة فترة النقاهة".

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السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 19:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 165 مرة   شارك

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