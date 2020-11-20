الوزير الأول يشرف هذا السبت من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية للتشجير

وأوضح نفس المصدر أن هذه المبادرة التي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل, "سيشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة وكذا المواطنون وفعاليات المجتمع المدني".
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سيقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, هذا السبت, رفقة وفد وزاري, بالإشراف من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار "فليغرِسها", حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح نفس المصدر أن هذه المبادرة التي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل, "سيشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة وكذا المواطنون وفعاليات المجتمع المدني".
اقرأ أيضا : حمداني: إطلاق حملة وطنية للتشجير السبت المقبل بمشاركة قوية للمواطنين