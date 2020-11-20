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الوزير الأول يشرف هذا السبت من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية للتشجير

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الوزير الأول يشرف هذا السبت من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية للتشجير

الجزائر- سيقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد,  هذا السبت, رفقة وفد وزاري, بالإشراف من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار "فليغرِسها", حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر أن هذه المبادرة التي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل, "سيشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة وكذا المواطنون وفعاليات المجتمع المدني".

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الوزير الأول يشرف هذا السبت من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية للتشجير
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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