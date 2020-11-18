السيد شيخي يستعرض مع أعضاء من المنظمة الوطنية للمجاهدين ملفات تخص الذاكرة والتاريخ 

و أوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جمع السيد شيخي بعدد من أعضاء الامانة الوطنية للمنظمة "كان فرصة للتطرق الى عدد من ملفات الذاكرة والتاريخ "، مشيرا الى ان الطرفين "اتفقا على التنسيق بينهما من أجل المضيء معا لعمل مشترك".
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و أضاف البيان أن الطرفين أكدا خلال اللقاء بأنه "لا يمكن الحديث والعمل عن ذاكرة وتاريخ الثورة بدون العودة الى الذين فجروها وشاركوا فيها ومازالوا على قيد الحياة".
و اغتنمت المنظمة الوطنية للمجاهدين هذا اللقاء للمطالبة من السيد شيخي بأن"يكون أول عمل يجب القيام به قبل الشروع في العمل المشترك في ملف الذاكرة والتاريخ هو تجريم الجزائر للاستعمار الفرنسي من خلال قانون يسنه المجلس الشعبي الوطني ردا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 23 فبراير 2005، أي منذ اكثر من خمسة عشرة سنة، ولم يكن هناك رد فعل من طرف البرلمان الجزائري الى يومنا".
للإشارة فقد كان في استقبال السيد شيخي بمقر المنظمة المجاهد محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة وبعض أعضاء الامانة الوطنية يتقدمهم كل من المجاهد موسى شرشالي والمجاهد عبد العزيز فوحال والمجاهد حسين أيت أحمد والمجاهد بوعبدالله والمجاهد اسماعيل محفوظ خوجة والمجاهد علي أبوغزالة والمجاهد ليتيم مولى.