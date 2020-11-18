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إحالة ملف بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان و لويزة حنون و مدين محمد على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
إحالة ملف بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان و لويزة حنون و مدين محمد على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة 

الجزائر - أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا يوم الاربعاء قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض مع احالة القضية و الاطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.  

وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه "بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والاطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون".

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إحالة ملف بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان و لويزة حنون و مدين محمد على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 15:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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