المدير العام للأمن الوطني يستعرض مع سفير بريطانيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدبلوماسي البريطاني "أشاد بالمستوى العالي لاحترافية الشرطة الجزائرية التي أثبتت خبرتها بجدارة، لاسيما في تسيير الأحداث الكبرى".
كما استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، "مختلف المجالات والنشاطات المحققة في إطار التعاون الشرطي الثنائي".
من جهته، عبر المدير العام للأمن الوطني عن "تجديد إرادة جهاز الشرطة لتعزيز وتقوية التعاون الشرطي الثنائي وتبادل التجارب والخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتخصص في مختلف مجالات الشرطة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".