Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شنين: الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
شنين: الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين اليوم الثلاثاء أن الجزائر "مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها" مشددا على تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المؤامرات.

 وقال السيد شنين عقب الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 و مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، "أن الجزائر لديها مواقف مبدئية لا تحيد عنها، ومصرة على ابقاء سيادة واستقرار الوطن مهما كانت الضغوطات الممارسة، سيما وأن الجزائريون يرفضون هذه المؤامرات".

واكد السيد شنين ان المطلوب في هذه المرحلة من كل الأطراف "ادراك المخاطر والعمل على تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية للبلاد".

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني "أن البلاد باتت مستهدفة بسبب الانسجام الكبير بين المؤسسات الدستورية وتمسك كل الجزائريين بالمسار الدستوري وبرئيسهم السيد عبد المجيد تبون، إلى جانب وجود جيش قوي مهمته الدفاع عن أمن الحدود ومواجهة كل ما يمكنه المساس بوحدة البلاد".

إقرأ ايضا: شنين: الجزائر تمر بمراحل "حساسة" وتواجه تهديدات بسبب "مواقفها المبدئية"

وتابع قائلا : " ندرك جيدا ما يحاك لبلادنا، لدينا برنامج طموح لتكون الجزائر أقوى دولة في المنطقة تستمد قوتها من الله تعالى ثم شعبها".

واعتبر رئيس المجلس "أن الهجومات الأخيرة التي قامت بها القوات المغربية، خروقات واضحة لاتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991 والاتفاق العسكري رقم 1، والتي لا تخدم الاستقرار في المنطقة".

ودعا السيد شنين هيئة الأمم المتحدة إلى التعجيل باستئناف المفاوضات بين الطرفين في هذه المنطقة، مشيرا إلى ان" الجزائر تقترح السلم لكنها لن ترضى أن تمس حدودها بشبر واحد من طرف أي كان".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:47
كلـمات مفتـاحيــة :
شنين: الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.17

اتفاق أوبيب+ : ضرورة الالتزام بالتعهدات والتكيف مع تطور السوق البترولية

20.11.17

فيروس كورونا: الدعوة إلى فتح هياكل خاصة بالصحة وغيرها

20.11.17

محكمة سيدي أمحمد: تواصل الاستماع إلى الشهود في قضية "جي بي فارما" لمجمع بن حمادي

20.11.17

المدير العام للأمن الوطني يستعرض مع سفير بريطانيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين

20.11.17

الجزائر-هولندا: بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع البيئة

20.11.17

المنتدى المدني للتغير: من حق الشعب الصحراوي الرد على اي اعتداء او انتهاك لأراضيه وشعبه

الأكثــر قـراءة

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين

20.11.16

ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.17

بريد الجزائر : السيولة ستكون متوفرة في جميع المراكز عبر التراب الوطني

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات