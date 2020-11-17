الرئيس غالي: الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى النصر

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية ) - قال الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن الجمهورية الصحراوية لم تكن ترغب في إراقة الدماء لكن النظام التوسعي المغربي فرض عليها ذلك، مؤكدا أن "الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى يوم النصر".

وأدلى الرئيس الصحراوي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بتصريحات صحفية حول التطورات الأخيرة بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، حيث أكد أن "مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها المستعمر المغربي"، مؤكدا ان الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى يوم النصر.

وشدد الأمين العام لجبهة البوليساريو - وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن "النظام المغربي متعجرف وعليه أن يدفع الثمن، لأن الحرب أعلنها الاحتلال المغربي بخرقه لاتفاقيات السلام"، مضيفا أن الموقف الأممي متذبذب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك.

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وأشاد رئيس الجمهورية الصحراوية، بمواقف الدول الداعمة لبلاده في كفاحها دفاعا عن مواطنيها وحماية لأراضيها والمتضامنة مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.