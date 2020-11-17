Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي أمحمد: مباشرة إجراءات التحقيق القضائي في أول ملف متعلق بقسم مكافحة الارهاب 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
محكمة سيدي أمحمد: مباشرة إجراءات التحقيق القضائي في أول ملف متعلق بقسم مكافحة الارهاب 

الجزائر - باشر قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التحقيق في أول ملف قضائي تابع له، وذلك عقب إنشائه بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد دخول الأمر 20/04 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ، وتطبيقا لأحكامه المتعلقة بإنشاء قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ذو الاختصاص الوطني، إنه بتاريخ 2020/11/15 تم إخطار قاضي التحقيق لدى القسم المذكور بأول ملف قضائي متعلق بالمتهم (د.م) المتابع بجناية الانخراط في جماعة منظمة إرهابية، طبقا للمادتين 87 مكرر، 87 مكرر6 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "قاضي التحقيق لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود باشر إجراءات التحقيق القضائي في الملف وفقا لما تقتضيه الأحكام القانونية السارية".

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي أمحمد: مباشرة إجراءات التحقيق القضائي في أول ملف متعلق بقسم مكافحة الارهاب 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.17

الرئيس غالي: الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى النصر

20.11.17

كورونا : 1002 إصابة جديدة، 611 حالة شفاء و 18 وفاة

20.11.17

مالي: لجنة مجلس الامن بشأن مالي تجتمع اليوم الثلاثاء

20.11.17

الإعلام الدولي يخص تطورات الوضع بالكركرات باهتمام بالغ وينقل أصوات مدينة للعدوان المغربي

20.11.17

فيروس كورونا: الدعوة إلى فتح هياكل خاصة بالصحة وغيرها

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

الأكثــر قـراءة

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.16

ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد