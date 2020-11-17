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حزب التجديد الجزائري يدين الاعتداء الهمجي المغربي على متظاهرين صحراويين سلميين بالكركرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أدان حزب التجديد الجزائري الاعتداء "الهمجي المسلح" الذي شنه الجيش المغربي على متظاهرين صحراويين سلميين بثغرة الكركرات المحتل والانتهاك "الصارخ" لمعاهدة وقف إطلاق النار الموقعة بين جبهة البوليساريو والمغرب، حسبما ورد في بيان للحزب أصدره يوم الثلاثاء .

وأوضح كمال بن سالم الأمين العام لحزب التجديد الجزائري في بيانه أنه "على إثر الاعتداء الهمجي المسلح الذي شنه الجيش المغربي ضد متظاهرين صحراويين سلميين بمعبر الكركرات المحتل والانتهاك الصارخ لمعاهدة وقف إطلاق النار الموقعة بين جبهة البوليساريو والمغرب فإنه يحمل النظام المغربي المسؤولية الكاملة على أي انزلاق محتمل للأوضاع الأمنية في الصحراء الغربية المحتلة والمنطقة المجاورة لها".

ودعا بالمناسبة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياته و"التحرك العادل" من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي وتعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية والعودة الفورية إلى قرارات الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأضاف أنه في الوقت الذي يسعى فيه الشعب الصحراوي للذهاب إلى الاستفتاء من أجل تقرير مصيره، يقوم النظام المغربي بهذا الهجوم من أجل "خلط الأوراق والتنصل من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي إزاء الوضعية الانسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الصحراوي وانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة المتكررة واليومية

التي يمارسها الجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة وانتهاكه لكل القرارات الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية الأخرى وتهديده للسلم الدولي في المنطقة كلها".

كلـمات مفتـاحيــة :
حزب التجديد الجزائري يدين الاعتداء الهمجي المغربي على متظاهرين صحراويين سلميين بالكركرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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