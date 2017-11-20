توقيف 45 تاجر مخدرات وضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج خلال أسبوع

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري، من توقيف 45 تاجر مخدرات وضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب، حسب حصيلة نشرتها يوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 45 تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ16 قنطار و21،762 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، تاجري (02) مخدرات وحجزت 9 قناطير و56،05 كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة، في حين أوقفت مفارز أخرى بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني بوهران 6 تجار مخدرات وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و84،5 كيلوغرام".

وفي نفس السياق، "تم توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز 381،212 كيلوغرام من الكيف المعالج و252221 قرص مهلوس في عمليات أخرى متفرقة بكل من بشار وتلمسان ومستغانم وغليزان وقسنطينة وتبسة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وعين الدفلى والجلفة".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 112 شخصا وحجزت 5 شاحنات و6 مركبات و30 مولدا كهربائيا و24 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و180 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وخلال نفس الفترة، "أوقفت مصالح الدرك الوطني 7 أشخاص وحجزت 13 بندقية صيد و2500 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة بكل من قسنطينة وخنشلة والمسيلة والشلف وبرج بوعريريج وسكيكدة وبجاية والوادي وغرداية وجانت، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 58581 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر، "أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 290 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة وسكيكدة والطارف وبومرداس ووهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان، فيما تم توقيف 108 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وأدرار وسيدي بلعباس والطارف".