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المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

وقال السيد بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص "الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد".

ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.

وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023.

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كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).

 ويتضمن ذلك ميزانية التسيير ، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة  2023 (+2،7بالمائة).

أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023  (2،2- بالمائة).

كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021  إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.

أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة  2021  يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:41
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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