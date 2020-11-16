أكاديمية الشباب الجزائري تدين "الاعتداء السافر" على منطقة الكركرات

كما طالبت الأكاديمية بضرورة توفير "الشروط اللازمة" لحماية الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في "تقرير مصيره بنفسه، طبقا لما ورد في المواثيق والقوانين الدولية والأممية وتصفية الاستعمار في القارة الافريقية".
واعتبرت أن "الاعتداء السافر على منطقة الكركرات من طرف قوات المخزن يشكل نقطة تحول في تاريخ الشعب الصحراوي وشبابه"، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي الى ظهور "بؤر توتر جديدة لتأجيج المنطقة بدعم من بعض الدول".
وأكدت أكاديمية الشباب الجزائري أن "الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره بنفسه، بعيدا عن المناورات والحسابات السياسية الضيقة للمغرب، وفي ضمان حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحياة وفي العيش الكريم".
وذكرت من جهة أخرى انها ستبقى "وفية لمبادئ الجزائر المستمدة من تاريخها الحضاري والنضالي ومؤازرتها للشعوب المقهورة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي".