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أكاديمية الشباب الجزائري تدين "الاعتداء السافر" على منطقة الكركرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أدانت أكاديمية الشباب الجزائري، في بيان لها اليوم الاثنين، الاعتداء السافر للقوات المغربية على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، داعية منظمة الامم المتحدة الى إلزام المغرب باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ووقف انتهاكها للأراضي الصحراوية المحررة.

كما طالبت الأكاديمية بضرورة توفير "الشروط اللازمة" لحماية الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في "تقرير مصيره بنفسه، طبقا لما ورد في المواثيق والقوانين الدولية والأممية وتصفية الاستعمار في القارة الافريقية".

واعتبرت أن "الاعتداء السافر على منطقة الكركرات من طرف قوات المخزن يشكل نقطة تحول في تاريخ الشعب الصحراوي وشبابه"، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي الى ظهور "بؤر توتر جديدة لتأجيج المنطقة بدعم من بعض الدول".

وأكدت أكاديمية الشباب الجزائري أن "الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مصيره بنفسه، بعيدا عن المناورات والحسابات السياسية الضيقة للمغرب، وفي ضمان حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحياة وفي العيش الكريم".

وذكرت من جهة أخرى انها ستبقى "وفية لمبادئ الجزائر المستمدة من تاريخها الحضاري والنضالي ومؤازرتها للشعوب المقهورة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي".

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أكاديمية الشباب الجزائري تدين "الاعتداء السافر" على منطقة الكركرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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