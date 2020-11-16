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مالي: الجزائر متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
مالي: الجزائر متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام

باماكو - جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم يوم الاثنين التزام الجزائر الى جانب الشعب المالي بغية تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و صرح السيد بوقدوم خلال افتتاح الدورة ال 41 العادية للجنة متابعة اتفاق السلام المنعقدة في باماكو (مالي) قائلا "اجدد اليوم التزام الجزائر، التي تشرف على جهود الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام و المصالحة، بعمل كل ما في وسعها للاستمرار في تنفيذ الاتفاق خلال هذه المرحلة الحساسة".

 

و ذكر وزير الخارجية بهذه المناسبة "بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي يعتبر الاداة الوحيدة التي تسمح لدولة مالي بالحفاظ على استقرارها بصفة مستدامة و رفع مختلف التحديات التي تواجهها".

و بهذا الخصوص قال السيد بوقدوم "ان الجزائر التي سخرت جهودا كبيرة لاستقرار مالي من خلال توقيع الاتفاق و بغية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الاخيرة تلتزم بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية".

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 19:41
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مالي: الجزائر متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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