Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور

الجزائر - انطلقت محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع "كوندور" للمنتوجات الكهرومنزلية و الالكترونية المتورطين في قضايا مرتبطة اساسا بالفساد اليوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

و تخص قضية مجمع كوندور ، أحد فروع "الشركة بالأسهم جي بي فارما" المختصة في الصناعة الصيدلانية، في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله ( غرب العاصمة) و استيراد الأدوية.

و من بين الاشخاص الذين تتم محاكماتهم عبد الرحمان بن حمادي مسير و صاحب الاسهم في مجمع كوندور و اخوته اسماعيل و عبد الكريم و عمار و موسى بن حمادي، الوزير السابق للاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي توفي مؤخرا بعد اصابته بوباء كوفيد-19.

كما يعتبر كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغاني زعلان و وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ( الفار خارج الوطن) ضمن المتهمين في هذه القضية.

و يتابع المتهمون الاساسيون بتهم منح "الامتيازات غير المستحقة" التي يكون المجمع قد استفاد منها من خلال صفقات عمومية استفادت منها الفروع التابعة له.

و يخص نفس الملف أيضا حوالي أربعين شخصا آخرا و ست شركات ملك لعائلة بن حمادي مثلوا للمحاكمة كأشخاص معنويين متابعين بتهم "تبييض الأموال" و " تبديد و استعمال أموال البنك" و "التمويل الخفي لأحزاب سياسية و الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية ال5".

و خلال الاستماع له من طرف رئيس الجلسة، نفى الوزير الاول السابق عبد المالك سلال كل التهم المنسوبة له حيث صرح أنه "لم تكن له أية صلة لا من قريب و لا من بعيد بقضية الشركة بالأسهم جي بي فارما". كما أكد أن هذه الشركة " أبرمت عقد التنازل و تحصلت على فضاء لانجاز وحدة للصناعة الصيدلانية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بيدا أنه لم يكن بعد على رأس الحكومة".

كما اضاف أن "وزيرا أولا حتى و ان ترأس المجلس الوطني للاستثمار ليست له صلاحيات منح و رقابة و متابعة مشروع استثمار" مشيرا الى أن هذا "من صلاحيات و مسؤولية الوكالة الوطنية للتطوير الصناعي و الجانب الذي سلم عقد الامتياز".

و حسب قوله فان هذه القضية "تخص الوالي السابق للعاصمة و الشركة المعنية".

و حول نفس الموضوع، صرح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ردا على أسئلة القاضي عن طريق التواصل المرئي عن بعد من سجن العبادلة (بشار) أن " هذه المسائل تخص بشكل مباشر الجماعات المحلية و على راسها الولاية و ليس رئاسة الحكومة ".

كما أضاف أويحيى الذي نفى أيضا التهم المنسوبة اليه أن "وزيرا أولا ليس مسؤولا عن التأخر المسجل في انجاز المشاريع الاستثمارية " و أن "عدم احترام دفتر الشروط يقع على مسؤوليات السلطة التي وقعت على منح عقد التنازل العقاري و ليس على رئيس الحكومة".

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.16

كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع

20.11.16

كورونا: 910 إصابة جديدة، 455 حالة شفاء و 14 وفاة خلا

20.11.16

محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور

20.11.16

الصحراء الغربية: فرنسا هي من تحمي المغرب من مساءلة مجلس الأمن الدولي

20.11.16

العمل العدواني المغربي أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف إطلاق النار

20.11.16

كأس افريقيا للأمم 2021 : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي 2-2 و تتأهل الى النهائيات

الأكثــر قـراءة

20.11.14

إدانة واسعة لخرق قوات الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في الكركرات

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

20.11.13

أدرار : افتتاح أول مدرسة خاصة للتعليم التربوي بالجنوب الكبير

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط