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 مجاهد عبد العزيز: يجب توحيد كل القوى الداخلية لحماية الامن القومي الجزائري

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
 مجاهد عبد العزيز: يجب توحيد كل القوى الداخلية لحماية الامن القومي الجزائري

الجزائر - دعا المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، يوم الاثنين، القوى الداخلية و جميع النخب في الجزائر الى توحيد جهودها من أجل حماية الامن القومي الجزائري .

و خلال حديثه عن سبل الحفاظ على الامن القومي من التهديدات الخارجية، خاصة مع التحديات الامنية على الحدود، أكد السيد مجاهد الذي نزل ضيفا على منتدى القناة الاذاعية الاولى، على ضرورة "توحيد الرؤى بين جميع النخب للحفاظ على السيادة الوطنية، وردع أعداءنا".

واوضح في نفس السياق انه في كل العالم عندما يكون هناك اي تهديد خارجي، "فإن كل القوى الداخلية تتوحد في السلطة و المعارضة، لأن الامر يتعلق بالأمن القومي"، ما يفسر -حسبه- ان "الخارجية و الدفاع الوطني في كل دول العالم من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنه الوحيد المنتخب من الشعب".

وفي سياق متصل، يبرز ذات المسؤول، ان سلاح الاعلام مهم جدا في مثل هذه التحديات، ك"قوة دفاع كبيرة نحصن بها المواطنين"، موضحا أنه "من الضروري ألا نترك المجال مفتوحا لاستعمار الافكار، والذي يعد اخطر انواع الاحتلال في الوقت المعاصر".

و أكد في نفس الوقت ان "التحصين لا يكون الا بترسيخ ثقافة المواطنة التي تعد مسؤولية الجميع، و بتوحيد النخبة".

و لا يتعلق الامر بالتهديدات الامنية فقط -كما قال-، فالتحديات الجديدة العابرة للقارات، "اثبتت انها لا تقل خطورة، كما هو الامر بالنسبة لوباء كورونا، الذي اثبت كذلك فشل كل التكتلات و التحالفات، و هزم اكبر الدول في العالم، التي تحصي ضحاياها و اصاباتها بالألاف في اليوم الواحد".

ويرى ان تجاوز الازمة، بأخف الاضرار على الاقل، يقتضي توحيد جهود جيوش كل القطاعات، سواء في قطاع الصحة او الاعلام او التضامن ...الخ ، مضيفا ان الحل الوحيد،  الذي يؤكد عليه الاخصائيون اليوم، هو الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع نقل الفيروس.

وأشار المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، الى ان الجزائر مقارنة بغيرها، "خسائرها أقل، خاصة و 13 ولاية لم تُسجل فيها اي اصابة، ما يتوجب البحث في الاسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك".

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 16:14
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 مجاهد عبد العزيز: يجب توحيد كل القوى الداخلية لحماية الامن القومي الجزائري
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 15:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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