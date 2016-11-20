بطولة العالم لكرة اليد 2021 (تحضيرات) : مواجهة مزدوجة بين البحرين و الجزائر في يناير المقبل -

مكافحة فيروس كورونا : حملة وطنية لتوزيع 40 ألف طرد وقائي على تلاميذ المدارس -

اختتام أشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتحقيق توافقات حول تركيبة المجلس الرئاسي -

رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر -

رياضات ميكانيكية: الاتحادية في انتظار رد الوزارة لتنظيم سباق الدراجات النارية بتيبازة -

محكمة القليعة (تيبازة) : تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 30 نوفمبر -

وهران : ندوة وطنية حول الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة -

الصحراء الغربية: إنزال بوليسي لقوات الاحتلال ومداهمات هستيرية للمنازل في مدينة العيون -

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم -

إصابات كوفيد-19 في إفريقيا تتخطى 1.96 مليون -

وزيرة الثقافة والفنون تشارك في ندوة التسامح بين الثقافات من اجل عالم أفضل -

ضابط مغربي سابق: الجيش المغربي يعيش حالة من الارتباك والتخبط اللوجيستيكي والتنظيمي -

كوفيد-19: تدعيم تدابير الوقاية والحماية -

كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا -

تأجيل الملتقى الوطني حول الخارطة اللسانية الأمازيغية إلى أجل لاحق -

كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا (1-1) -

شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي -

شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين -

الكركرات: مواصلة الجيش الصحراوي قصفه لمواقع جنود الاحتلال لليوم الثالث -