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محكمة القليعة (تيبازة) : تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 30 نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 11:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
محكمة القليعة (تيبازة) : تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 30 نوفمبر

تيبازة - قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة يوم الاثنين تأجيل محاكمة الناطق الرسمي لحزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد), كريم طابو, ليوم 30 نوفمبر القادم.

وأعلنت رئيسة الجلسة عن قبول طلب تأجيل للمرة السابعة, جلسة محاكمة كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019, بعد التماس قدمته هيئة دفاع المتهم.

ورفضت محكمة القليعة في آخر جلسة محاكمة بتاريخ 26 أكتوبر, التماس دفاع كريم طابو المتعلق بطلب رفع إجراء الرقابة القضائية عنه.

اقرأ أيضا :       تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 16 نوفمبر القادم و رفض رفع الرقابة القضائية ...

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. و تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 12:47
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محكمة القليعة (تيبازة) : تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 30 نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 11:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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