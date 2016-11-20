Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وصول 60 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الصحراوي الى مطار تندوف

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 08:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
وصول 60 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الصحراوي الى مطار تندوف

 تندوف- وصلت صباح يوم الاثنين الى مطار الرائد فراج بتندوف طائرتان عسكرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملتين ب60 طنا من المساعدات الإنسانية التي ستوزع لاحقا على الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين.

وكان في استقبال هذه المساعدات التي تتضمن مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية والتي تم شحنها من القاعدة الجوية لبوفاريك (البليدة) يوم الأحد السلطات المدنية والعسكرية باتجاه ولاية تندوف بالتعاون مع إطارات الهلال الأحمر الجزائري.

وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس كشفت خلال اشرافها على شحن هذه لمساعدات بحضور قائد القاعدة الجوية لبوفاريك، العميد جنادبية فوزي، والسفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية للاجئين، أوغوستينو مولاس، أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية وكذا مواد تعقيم وتطهير، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تدخل في إطار "الدعم الدائم والثابت من طرف الشعب الجزائري للشعب الصحراوي الشقيق الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة"وأشادت بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم العمليات الإنسانية بصفة عامة والعمليات التي يبادر بها الهلال الأحمر الجزائري، باعتباره الذراع الإنساني للسلطات العمومية ".

اقرأ أيضا :  شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين 

وبذات المناسبة أيضا قدم السفير الصحراوي شكره للشعب الجزائري على دعمه ووقوفه الى جانب الشعب الصحراوي، مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في نقل المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
وصول 60 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الصحراوي الى مطار تندوف
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 08:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.16

رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تدعو إلى خلق جبهة إعلامية لمواجهة مناورات…

20.11.16

وصول 60 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الصحراوي الى مطار تندوف

20.11.16

اللجنة الافريقية لحقوق الانسان مطالبة بحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي

20.11.16

الصحراء الغربية: "إنزال بوليسي لقوات الاحتلال ومداهمات هستيرية" للمنازل في مدينة العيون

20.11.16

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

20.11.16

الكركرات : منظمة أمريكية تدين الاعتداء المغربي وتدعو لإجراء استفتاء تقرير المصير

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.14

إدانة واسعة لخرق قوات الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في الكركرات

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.13

أدرار : افتتاح أول مدرسة خاصة للتعليم التربوي بالجنوب الكبير

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط