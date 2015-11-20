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شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي

الجزائر - تم يوم الأحد بالقاعدة الجوية ببوفاريك شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي، تم اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، شحن 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية على متن طائرتين عسكريتين تابعة للقوات الجوية الجزائرية، خصصتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار تندوف، وهذا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020".

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وأضاف أن عملية الشحن "تمت بإشراف السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، السيد عبد القادر طالب عمر، وممثل المفوضية السامية  للاجئين بالجزائر، السيد أوغوستينوا مولاس، وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية".

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شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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