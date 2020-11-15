الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به

تنصيب لجنتين لدراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات وممارسة نشاط الوكلاء -

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة -

محكمة سيدي أمحمد: مباشرة إجراءات التحقيق القضائي في أول ملف متعلق بقسم مكافحة الارهاب -

وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك -

مختار وان: تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة أولوية استراتيجية للمرحلة الانتقالية -

توقيف 45 تاجر مخدرات وضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج خلال أسبوع -

بلماضي: الخضر كانوا قادرين على تحقيق الفوز على زيمبابوي -

زيمبابوي - الجزائر (2-2): لوقارويستش يشيد برد فعل لاعبيه تمام الخضر -

المركز الجهوي لدمغ الزرابي بتبسة: دمغ 12 زربية تقليدية -

مؤسسات مصغرة: السيد ضيافات يستعرض واقع وآفاق التعاون الثنائي مع السفير الصيني بالجزائر -

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 -

بعد الاعتداء المغربي بالكركرات: التحاق ألاف من المتطوعين بصفوف الجيش الصحراوي -

كوفيد-19 : انطلاق حملة واسعة لتعقيم كل مراكز البريد على المستوى الوطني -

مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام -

المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها -

رئيس الفيفا يبعث بتعازيه اثر وفاة حناشي -

بريد الجزائر : السيولة ستكون متوفرة في جميع المراكز عبر التراب الوطني -

كورونا : وقاية أسلاك القطاع الصحي مرهون بمدى احترام المواطن للإجراءات الإحترازية -

حرائق غابات قوراية (تيبازة) : إيداع 17 متهما الحبس وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين -