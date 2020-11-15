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الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 15:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 143 مرات
الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به

الجزائر - أكد الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص، أن الرئيس تبون "أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".

آخر تعديل على الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 20:05
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الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 15:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 143 مرة   شارك

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