وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".
الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به
أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 15:22 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 143 مرات
الجزائر - أكد الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص، أن الرئيس تبون "أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.
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