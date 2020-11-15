حزب الفجر الجديد يندد "بشدة" باعتداء الجيش المغربي على الصحراويين في منطقة الكركرات

ووصف الحزب في بيان له الاعتداء الأخير لقوات الجيش المغربي ضد مسيرة سلمية نظمها الشعب الصحراوي ب"التصرف الخطير الذي يهدد الاستقرار في المنطقة"، واعتبره "خرقا لاتفاق الأمم المتحدة لتوقيف القتال منذ 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وعبر الحزب عن "قلقه الشديد" إزاء هذا الاعتداء الذي قال أنه "ضرب كل مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عرض الحائط"، متسائلا عن "دور هاتين الهيئتين بالنسبة للإسراع في حل هذه القضية التي دامت أكثر من خمسين سنة".
وفي ذات السياق، دعا حزب الفجر الجديد إلى "الرجوع إلى الحوار لفض هذا النزاع بتنظيم استفتاء للشعب الصحراوي الذي هو صاحب القرار في تقرير مصيره".