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تسجل أكثر من 50 ألف تحميل لتطبيقة الامن الوطني "ألو شرطة"

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
تسجل أكثر من 50 ألف تحميل لتطبيقة الامن الوطني &quot;ألو شرطة&quot;

الجزائر- سجلت المصالح التقنية المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 50.000 تحميل تطبيقة الأمن الوطني "ألو شرطة " منذ انطلاقها على الهواتف الذكية  وذلك نتيجة تسارع المواطنين في عملية تحميل هذه التطبيقة , حسب أورده يوم الأحد بيان لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات البيان ان هذه "التطبيقة تسمح للمواطن من التفاعل الآني والمشاركة في العملية الأمنية، من خلال ما تتضمنه من مزايا بإرسال صور وفيديوهات حول أحداث أو وقائع, إلى مصالح الأمن الوطني في حينها من أجل اتخاذ التدابير الملائمة في الآجال القياسية والتي تشكل مخالفات أو جنح أو حتى جنايات تمس بأمن الموطن والممتلكات".

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كما توفر هذه التطبيقة - يضيف البيان- "خدمات أمنية تسمح بترقية الخدمة العمومية المرجوة لفائدة المواطن" مبرزا أنها جاءت "تكملة للقنوات الاتصالية المتاحة من طرف الأمن الوطني للمواطنين, على غرار الموقع الإلكتروني و تويتر وفايسبوك للأمن الوطني,  للتبليغ عن أي جريمة في وقت قياسي,  بما يمكن مصالح الشرطة ن التدخل بفاعلية ونجاعة".

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تسجل أكثر من 50 ألف تحميل لتطبيقة الامن الوطني "ألو شرطة"
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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