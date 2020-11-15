قضية الخليفة بنك: النطق بالحكم مساء هذا الأحد

أكثر الحالات الحادة أو الوفيات بسبب كورونا للمصابين بداء السكري تسجل لدى البالغين 65 سنة فما فوق -

32 سنة على اعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر وحلم الاستقلال لازال بعيد المنال -

تصفيات كأس افريقيا 2021 - حصيلة الجولة الثالثة: منتخبات الجزائر, تونس, السنغال وغانا دون خطأ -

حماية المستهلك : وزارة التجارة تذكر مخابر تحليل الجودة بشروط ايداع ملفات طلب الاعتماد -

الحكم ب 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لمجمع النهار -

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الوزيرين الأسبقين للتضامن ولد عباس و بركات إلى 29 نوفمبر -

المصابون بالأمراض المزمنة أكثر عرضة لفيروس كورونا -

الجيش الصحراوي يؤكد تواصل هجماته المكثفة ضد قواعد الجيش المغربي لليوم الثاني -

قضية الخليفة بنك : تواصل مرافعات هيئة الدفاع للأسبوع الثاني -

الإعتداء المغربي في الكركرات: اجماع دولي على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للتسوية في الصحراء الغربية -

الكركرات: غوتيريش يحذر من عواقب الأحداث على مستقبل عملية السلام في المنطقة -

إصابة عنتر يحي بكوفيد-19 -

وهران: برنامج لاستحداث غابات جديدة بأشجار ذات فوائد اقتصادية -

مركب الحديد والصلب لوهران توسيالي : تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال -

النسخة الخامسة من مؤتمر نساء من أجل المتوسط عبر الإنترنت من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري -

كوفيد-19: مستشفى مصطفى باشا يزاول نشاطاته بشكل عادي وعلى مدار الساعة -

سوناطراك استطاعت ابقاء التهديد الوبائي في مستوى منخفض -

إدانة واسعة لخرق قوات الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في الكركرات -

كورونا : 844 إصابة جديدة, 420 حالة شفاء و 14 وفيات -