تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الوزيرين الأسبقين للتضامن ولد عباس و بركات إلى 29 نوفمبر

وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين السابقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية, إبرام صفقات مخالفة للتشريع , سوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين".
للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي و غرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج, و كذا مدير التشريفات, جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دج.
كما أدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة, اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية قدرها 500.000 دج.
أما نجل جمال ولد عباس, الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت ادانته هو ايضا ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة مالية قدرها مليون دج , مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.