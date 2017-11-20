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تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الوزيرين الأسبقين للتضامن ولد عباس و بركات إلى 29 نوفمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 11:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 48 مرات
تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الوزيرين الأسبقين للتضامن ولد عباس و بركات إلى 29 نوفمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأحد جلسة استئناف محاكمة  وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ  29 نوفمبر القادم.

وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين السابقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية, إبرام صفقات مخالفة للتشريع , سوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين".

للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذة  ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي و غرامة مالية قدرت بمليون دج  لكل منهما.

كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج, و كذا مدير التشريفات, جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دج.

كما أدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة, اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية قدرها  500.000 دج.

أما نجل جمال ولد عباس, الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت ادانته هو ايضا  ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة  مالية قدرها مليون دج , مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.

آخر تعديل على الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 11:23
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تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الوزيرين الأسبقين للتضامن ولد عباس و بركات إلى 29 نوفمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 11:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 48 مرة   شارك

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