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الوزير الأول يعزي عائلة الراحل محند شريف حناشي

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرات
الوزير الأول يعزي عائلة الراحل محند شريف حناشي

الجزائر - تقدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم السبت، بتعازيه الخالصة إلى مسيري و أنصار شبيبة القبائل وعائلة الرئيس السابق للفريق، محند شريف حناشي، الذي وافته المنية أمس الجمعة بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر).

وجاء في برقية التعزية التي أرسلها الوزير الأول لأسرة الفقيد : "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، فقيد الأسرة الرياضية، والاسم البارز في تاريخ الكرة الجزائرية، رئيس نادي شبيبة القبائل سابقا، محند شريف حناشي، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة و ثوابا".

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و أضاف السيد جراد : "و إذ أشاطركم الآلام في هذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى أسرة الفقيد، وإلى كل مسيري وأنصار نادي شبيبة القبائل، بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه و تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان".

وتوفي الرئيس السابق لشبيبة القبائل صبيحة الجمعة عن عمر ناهز ال70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويوارى المرحوم الثرى اليوم السبت بمسقط رأسه قرية إيغيل تازارت ببلدية الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو.

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الوزير الأول يعزي عائلة الراحل محند شريف حناشي
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرة   شارك

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