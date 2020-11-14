حركة البناء الوطني تدين بشدة الاعتداء العسكري المغربي في الكركرات

الجزائر - ادانت حركة البناء الوطني بشدة، يوم الجمعة،الاعتداء العسكري المغربي على الشعب الصحراوي في منطقة الكرارات بالصحراء الغربية، داعية الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها كاملة امام هذه الخروقات المغربية المتكررة.

وقالت الحركة في بيان لها، " نتابع وبقلق بالغ عملية الاعتداء العسكري، التي قامت بها وحدات من الجيش المغربي على الشعب الصحراوي الأعزل المسالم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا".

وأعرب حزب عبد القادر بن قرينة، عن إدانته الشديدة لهذا " الاعتداء الآثم ، والذي يشكل إنتهاكا صارخًا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وعملا استفزازيا يهدف إلى تقويض عملية تسوية قضية الصحراء الغربية العادلة التي تشرف على رعايتها الأمم المتحدة.

وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الانتهاكات و الخروقات المتكررة- يضيف البيان- "نؤكد تضامننا المطلق مع الشعب الصحراوي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبه في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تستهدفه أيا كانت أشكالها ومبرراتها".

ودعا الحزب السياسي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتهما كاملة أمام هذا الاعتداء السافر والتحرك سريعا، لاتخاذ الخطوات اللازمة، لتفادي تدهور الوضع المتأزم ، والذي يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها وأن ينفذ وبسرعة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاسيما تلك المتعلقة بحق تقرير المصير.